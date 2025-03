Stroka na Vodnih dnevih poudarila pomen učinkovitega upravljanja in varstva voda

Ljubljana, 21. marca - Podnebne spremembe močno vplivajo na spremembe v vodnem krogu, zato bo učinkovito upravljanje in varstvo voda v prihodnje še toliko bolj pomembno, je bil eden od poudarkov na dogodku v organizaciji Slovenskega društva za zaščito voda. Strokovnjaki so pozvali tudi k nujni ohranitvi ledenikov, a hkrati izrazili bojazen, da je za to morda že prepozno.