Gimnastično vrsto v Turčiji zdelala bolezen

Antalya, 21. marca - Slovensko gimnastično vrsto je na svetovnem pokalu v Turčiji zdesetkala bolezen. Telovadca Teja Belak in Luka Bojanc, ki sta nastopila v četrtkovih kvalifikacijah in ostala brez finala, imata očitno resnejše zdravstvene težave. Belak so danes zaradi izjemno povišane telesne temperature odpeljali na infuzijo.