Občina Izola leto 2024 sklenila v zelenih številkah

Izola, 21. marca - Kot so se na četrtkovi občinski seji seznanili tamkajšnji svetniki, je izolska občina v minulem letu poslovala pozitivno. Z občine so sporočili, da so njihovi prihodki znašali v višini skoraj 23,9 milijona evrov, odhodkov pa je bilo za milijon manj. Ob koncu leta 2024 jim je na računih ostalo 2,3 milijona evrov. Ob tem so sprejeli tudi več odlokov.