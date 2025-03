Na območju Šoštanja pod pretvezo polaganja kablov za optiko iz hiše ukradla gotovino

Šoštanj, 21. marca - Na območju Šoštanja sta se v četrtek dva moška pripeljala do stanovanjske hiše in se lastniku predstavila kot predstavnika telekomunikacijskega podjetja. Pod pretvezo, da bodo po njegovi parceli kopali jarke za polaganje kablov za optiko, je eden lastnika zvabil iz hiše, drugi pa je medtem vstopil in ukradel gotovino, so sporočili s PU Celje.