V šempetrski bolnišnici odprli prenovljen oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Šempeter pri Gorici, 21. marca - V šempetrski bolnišnici so z vzpostavitvijo avtomatiziranega laboratorijskega sistema prenovili tamkajšnji oddelek za laboratorijsko diagnostiko. Kot so pristojni povedali ob današnjem odprtju, bodo s tem pacientom omogočili hitrejši dostop do učinkovitega zdravljenja. Investicija je bila vredna 7 milijonov evrov.