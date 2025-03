Ministrica Bratušek zaključek obnove ceste Mežica-Črna pričakuje v septembru

Črna na Koroškem/Mežica/Prevalje, 21. marca - Potek obnove 5,5 kilometra ceste med Mežico in Črno na Koroškem si je danes s sodelavci ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Izrazila je zadovoljstvo, da projekt teče skladno z načrti in da bo zaključen v roku, to je do 21. septembra. S potekom obnove, ki bo prispevala tudi k turističnemu razvoju, so zadovoljni tudi v občinah.