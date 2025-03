Svet UKC Ljubljana: Obstoječi način financiranja ne omogoča uravnoteženega poslovanja

Ljubljana, 21. marca - Svet UKC Ljubljana se je prejšnjo sredo seznanil z letnim poročilom za leto 2024 in ga tudi potrdil. Na osnovi analiz vodstva kliničnega centra svet ugotavlja, da obstoječi način financiranja zavodu ne omogoča doseganja uravnoteženega poslovanja. To se že več let odraža v poslovnih rezultatih, so besede predsednice sveta Irme Gubanec povzeli v UKC.