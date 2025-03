Strokovni svet za splošno izobraževanje nadaljuje obravnavo dokumentov v okviru kurikularne prenove

Ljubljana, 21. marca - Strokovni svet za splošno izobraževanje nadaljuje obravnavo dokumentov kurikularne prenove. Na četrtkovi seji je dal pozitivno mnenje k 22 prenovljenim katalogom znanj za splošno izobraževalne predmete v izobraževalnih in prilagojenih programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.