Za razvoj genskega zdravljenja za Karolino zbrali dovolj sredstev

Ljubljana, 21. marca - Na zaključnem dobrodelnem koncertu za šestletno Karolino, ki ima redko gensko bolezen Cockayne sindrom tipa B, so v četrtek zbrali dobrih 167.000 evrov. Tako je za razvoj genskega zdravljenja že dovolj sredstev. V dveletni akciji so namreč skupno zbrali nekaj več kot 2,1 milijona evrov, so sporočili iz Društva Viljem Julijan.