Murskosoboški kriminalisti razkrinkali organizirano združbo preprodajalcev drog

Murska Sobota, 21. marca - Kriminalisti PU Murska Sobota so od marca lani preiskovali več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami v organizirani združbi. Opravili so šest hišnih preiskav in šestim osumljencem odvzeli prostost. Štiri osumljence so s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je trem odredil pripor.