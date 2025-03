Evropski komisar za proračun ob obisku v Sloveniji tudi na ogled centra za velike požare

Ljubljana/Sežana, 24. marca - Na delovnem obisku v Sloveniji bo danes evropski komisar za proračun, boj proti goljufijam in javno upravo Piotr Serafin. Med drugim se bo srečal z ministroma za finance in kohezijo, Klemnom Boštjančičem in Aleksandrom Jevškom. Ogledal si bo tudi Vseslovenski center za velike požare v naravnem okolju v Sežani ter podjetje Podkrižnik v Nazarjah.