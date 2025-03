Na Hrvaškem večmilijonski javni razpis za zelene projekte v turizmu

Zagreb, 23. marca - Hrvaško ministrstvo za turizem in šport je ta teden objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov v skupni vrednosti 3,4 milijona evrov. Razpis je namenjen projektom, ki bodo prispevali k povečanju konkurenčnosti turističnega gospodarstva skozi zeleni in digitalni prehod v turizmu. Razpis je odprt do 10. aprila.