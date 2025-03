Ljubljanska borza dopoldne brez večjih premikov

Ljubljana, 21. marca - Na Ljubljanski borzi dopoldne ni bilo večjih premikov. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP tako ostaja na izhodišču. Največjo, nekaj manj kot enoodstotno rast v prvi kotaciji beležijo delnice Cinkarne Celje in Krke, izgubljajo pa le delnice Petrola (-0,93 odstotka) in Zavarovalnice Triglav (-0,43 odstotka). Najbolj prometne so delnice NLB.