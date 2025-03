Podpisana 150-milijonska pogodba za nakup 30 novih večsistemskih električnih lokomotiv

Ljubljana, 21. marca - Predstavniki družbe SŽ-Tovorni promet in nemške enote francoske multinacionalke Alstom so v Ljubljani danes podpisali pogodbo za nakup 30 novih večsistemskih električnih lokomotiv za tovorni promet. Pogodba je z rezervnimi deli vredna nekaj nad 152 milijonov evrov brez davka in pomeni največjo pomladitev tovrstnega voznega parka v 20 letih.