Na Norveškem iz bolnišnice odpustili v plazu poškodovanega Slovenca

Oslo/Ljubljana, 21. marca - Na Norveškem so iz bolnišnice odpustili slovenskega državljana, ki ga je v torek skupaj s še enim Slovencem in Slovenko zasul snežni plaz. Glede pogrešane Slovenke ni novih informacij, le da se iskalna akcija nadaljuje, so danes sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.