Rdeči križ zbira pomoč za svojce poškodovanih v požaru v Kočanih

Ljubljana, 21. marca - Rdeči križ Slovenije je danes začel zbirati humanitarno pomoč za svojce poškodovanih v požaru v Severni Makedoniji, ki so na zdravljenju v Sloveniji. Z zbranimi sredstvi jim bodo med drugim pomagali kriti stroške nastanitve, prehrane, prevoza in komunikacije, so sporočili iz Rdečega križa Slovenije.