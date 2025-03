Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi

Kijev/Odesa/Moskva, 21. marca - Ruske sile so ponoči več regij v Ukrajini napadle z brezpilotnimi letalniki. Med tarčami je bilo tudi mesto Odesa, kjer je izbruhnilo več požarov. Več ljudi je ranjenih. Eksplozije in požar so zabeležili tudi na ruski merilno-regulacijski postaji za plin v obmejni regiji Kursk. Ruska stran za napad obtožuje Ukrajino, ki pa obtožbe zanika.