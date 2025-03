V Mirni Peči odpirajo stalno razstavo o Tonetu Pavčku

Mirna Peč, 21. marca - V Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči popoldne odpirajo stalno razstavo o bogatem življenju in delu slovenskega pesnika Toneta Pavčka. V njej bosta prikazana Pavčkova življenjsko pot in njegova obsežna literarna zapuščina. "Že zdaj za razstavo vlada veliko zanimanje," je povedala vodja projekta Nataša Rupnik iz Občine Mirne Peč.