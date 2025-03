Svetovni dan Downovega sindroma letos pod geslom Izboljšajmo naše podporne sisteme

Ljubljana, 21. marca - Svetovni dan Downovega sindroma, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Izboljšajmo naše podporne sisteme. V ospredju so pozivi k vzpostavitvi vključujočih praks na ravni primarnega in srednješolskega izobraževanja ter pravica do vključujočega zaposlovanja in bolj samostojnega bivanja oseb z Downovim sindromom.