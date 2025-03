Podjetja v Londonu krepila povezave z Otokom

Ljubljana/London, 21. marca - V Londonu se danes zaključuje tridnevni obisk gospodarske delegacije, ki jo organizirajo Britansko-slovenska gospodarska zbornica, agencija Spirit Slovenija in ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. V delegaciji je vezi z Otokom krepilo 11 podjetij iz gradbeništva, informacijskih tehnologij, farmacevtske in prehrambene industrije.