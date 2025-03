Na eDavkih vpogled v dohodke izplačevalcev

Ljubljana, 21. marca - Finančna uprava RS (Furs) omogoča vsakemu uporabniku portala eDavki in mobilne aplikacije eDavki, da zase preveri, kakšne podatke o njegovih dohodkih (plače, pokojnine in podobno) je zanj prejela preko avtomatične izmenjave podatkov iz tujine in s strani slovenskih izplačevalcev. Namen je transparentnost in lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.