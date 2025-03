Na območju Trbovelj na parkirišču hiše gorela tri vozila

Trbovlje, 21. marca - Na parkirišču hiše na območju Trbovelj je v četrtek okoli 23. ure gorelo več vozil. V požaru sta bili poškodovani osebni vozili, avtodom ter del ostrešja in fasada hiše, kamor se je požar razširil. Vzrok požara še ni znan, škode je za več tisoč evrov. Na kraju so posredovali gasilci in požar pogasili, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.