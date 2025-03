Vreme: Sprva še večinoma jasno, popoldne pooblačitev

Ljubljana, 21. marca - Danes bo sprva še večinoma jasno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost. Popoldne se bo v zahodni in osrednji Sloveniji postopno zmerno pooblačilo. Čez dan bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, v vzhodnih krajih do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo še na vzhodu. V zahodni in deloma osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodni Sloveniji okrepljen. Ob morju se bo krepil jugo. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 10 do 14, v vzhodnih krajih do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo oblačno in deževno, v vzhodnih krajih bo padavin malo. Pihal bo veter južnih smeri, ob morju sprva okrepljen jugo. V ponedeljek bodo padavine oslabele in večinoma ponehale. Čez dan se bo jasnilo, možne bodo krajevne plohe.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, ki počasi slabi. Nad zahodno Evropo se nahaja ciklon z vremensko fronto, ki se počasi bliža Alpam. Z jugozahodnim vetrom nad naše kraje doteka toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva se bo od zahoda začelo oblačiti. Čez dan bo znova zapihal jugozahodnik. V soboto bo večinoma oblačno, v krajih zahodno in južno od nas bo dopoldne začelo deževati. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu se bo krepil jugo. V krajih vzhodno od nas bo prevladovalo suho.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev počasi naraščala, popoldne bodo imeli občutljivi ljudje že manjše vremensko pogojene težave. V soboto se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.