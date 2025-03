V Škofji Loki filatelistična razstava v počastitev jezikoslovcev Kopitarja in Karadžića

Škofja Loka, 21. marca - Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka, srbsko veleposlaništvo v Sloveniji in Filatelistična zveza Slovenije bodo drevi v Škofji Loki odprli mednarodno filatelistično razstavo Znamka/marka Slovenije in/i Srbije. Z razstavo bodo počastili reformatorja slovenskega in srbskega jezika Jerneja Kopitarja in Vuka Stefanovića Karadžića.