Izraelska vlada razrešila vodjo varnostne agencije Ronena Bara

Tel Aviv, 21. marca - Izraelska vlada je skladno z napovedmi zgodaj davi soglasno razrešila vodjo varnostne agencije Šin Bet Ronena Bara. Ta bo položaj zapustil, ko bo imenovan njegov naslednik ali najpozneje do 10. aprila, so sporočili iz kabineta izraelskega premierja. Zaradi napovedane razrešitve so v četrtek zvečer potekali protesti, poročajo tuje tiskovne agencije.