Tedenski pregled - svet od 21. do 27. 3.

Ljubljana, 28. marca - Na ločenih pogovorih z ZDA naj bi se Rusija in Ukrajina dogovorili za varno plovbo v Črnem morju. V ZDA so razkrili, da so se najvišji predstavniki po Signalu pogovarjali o napadu na Jemen, v klepet je bil pomotoma vključen novinar. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal carine na uvoz avtomobilov. Papež Frančišek je zapustil bolnišnico.