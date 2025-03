Nika Prevc v Lahtiju z rekordom do 21. zmage v karieri

Lahti, 20. marca - Najboljša smučarska skakalka to zimo Nika Prevc (302,8 točke) je zmagovalka predzadnje tekme svetovnega pokala v sezoni v Lahtiju. Najboljša v kvalifikacijah in vodilna po prvi seriji je v finalu z rekordom skakalnice, 135,5 metra, ugnala vse zasledovalke za več kot 25 točk. To je bila zanjo 21. zmaga v karieri, 14. v sezoni in deveta zaporedna.