Indijsko sodišče podprlo pravico soprog do gledanja pornografije

Bangalore, 21. marca - Indijsko sodišče je presodilo, da to, da soproga gleda pornografijo, ni podlaga za ločitev, saj se ženske s poroko ne odpovejo svoji spolni avtonomiji in pravici do samozadovoljevanja. Tako je v sredo odločilo višje sodišče v zvezni državi Tamil Nadu v pritožbi moža na zavrnitev ločitve na sodišču nižje stopnje.