Voditelji EU pozvali k obnovitvi prekinitve ognja v Gazi

Bruselj, 20. marca - Voditelji držav članic EU so na današnjem zasedanju v Bruslju pozvali k obnovitvi prekinitve ognja med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas v Gazi, ki je zaradi novih izraelskih napadov propadla v začetku tedna. Izrazili so tudi obžalovanje nad nedavnim nasiljem nad civilisti v Siriji.