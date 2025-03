Še en odpoklic Teslinega futurističnega poltovornjaka

Austin/Washington, 20. marca - Zaradi ohlapnih okrasnih letev so v ZDA ponovno odpoklicali električni poltovornjak Cybertruck proizvajalca Tesla. Široki kovinski trakovi na robu vetrobranskega stekla in nad vrati so namreč pritrjeni z lepilom in se lahko zrahljajo. To je že osmi odpoklic tega futurističnega vozila.