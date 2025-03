Evropske borze navzdol; dražja nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 20. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali, potem ko je predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde opozorila, da bi trgovinska vojna med ZDA in Evropo lahko za pol odstotne točke zmanjšala rast evrskega območja in dvignila inflacijo. Znižal se je tudi tečaj evra, nafta pa se je podražila.