Prvi dan slovenskim telovadcem v Antalyi štirje finalni nastopi

Antalya, 20. marca - Slovenski telovadci so uspešno začeli nastope na svetovnem pokalu v Antalyi. Prvi dan kvalifikacij so se najbolje odrezali Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, Tjaša Kysselef na preskoku, Anže Hribar na parterju ter Gregor Rakovič na konju z ročaji. Četverica si je, Rakovič prvič v karieri na najvišji ravni, priborila finale in boje za kolajne.