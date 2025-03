V Severni Makedoniji pokopali žrtve požara v nočnem klubu

Skopje, 20. marca - V Severni Makedoniji so danes v tišini in ob molitvah pokopali žrtve požara v nočnem klubu v Kočanih, kjer je v noči na nedeljo umrlo 59 ljudi, skoraj 200 pa jih je bilo poškodovanih. Osrednja pogrebna slovesnost je potekala na pokopališču v Kočanih, žrtve pa so pokopali tudi v Skopju in še štirih krajih, poročajo tuje tiskovne agencije.