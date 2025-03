Trump podpira izraelske napade v Gazi

Washington/Teheran, 20. marca - Ameriški predsednik Donald Trump v celoti podpira nadaljevanje izraelskih zračnih in kopenskih operacij v Gazi, je danes sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt in odgovornost za nadaljevanje nasilja pripisala Hamasu. Iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej je medtem izraelske napade označil za zločin in krivdo zanje pripisal ZDA.