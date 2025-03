Han: Zbrani podpisi za razpis referenduma pričakovani

Ljubljana, 20. marca - Gospodarski minister in prvak SD Matjaž Han je v odzivu, da je SDS zbrala zadostno število podpisov za razpis referenduma o dodatku k pokojnini za umetniške dosežke, dejal, da je to pričakoval. Podpisi bodo zdaj romali v DZ, postopki se bodo izpeljali, stranke se bodo podale v kampanjo in "referendum bo šel svojo pot", je komentiral Han.