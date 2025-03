Sodelujoči v razpravi za vključevanje državljanov v boj proti pritiskom na novinarje

Ljubljana/Bratislava, 20. marca - Sodelujoči v spletni razpravi v organizaciji Mirovnega inštituta in slovaškega kulturnega centra Maly Berlin o praksah, s katerimi se civilna družba in novinarji odzivajo na napade na neodvisne in javne medije, so izpostavili pomen medsebojnega sodelovanja. Zdi se jim nujno, da se v prizadevanja proti pritiskom na novinarje vključijo še državljani.