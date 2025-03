Trump in Zelenski tudi o možnosti ameriškega upravljanja elektrarn

Kijev/Washington/Oslo, 20. marca - Predsednika ZDA in Ukrajine Donald Trump in Volodimir Zelenski sta se v sredo v telefonskem pogovoru dotaknila tudi možnosti ameriškega upravljanja ukrajinskih elektrarn. Kot je zatrdil Zelenski, je bilo govora le o nuklearki Zaporožje, ki je trenutno pod ruskim nadzorom. Zelenski je danes dejal, da se o lastništvu te nuklearke ne more pogajati.