Državni sekretar Juvan prst v zvezi s filipinskimi vozniki uperil v Arrivo

Ljubljana, 20. marca - Podjetje Arriva in njegovi partnerji so filipinske voznike v Slovenijo pripeljali z lažnimi obljubami in to je nedopustno, je poudaril državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan. Kot je potrdil, zgodbo preiskujeta tako policija kot pristojni inšpektorat. Ministrstvo za delo se medtem pripravlja na dodatno regulacijo agencijskega dela.