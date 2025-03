V Pomurskem muzeju odprli arheološko razstavo Življenje iz zemlje

Murska Sobota, 21. marca - V Pomurskem muzeju Murska Sobota so odprli arheološko razstavo Življenje iz zemlje, prazgodovinske naselbine v Pomurju, na kateri so prvič predstavili arheološke najdbe, odkrite pri gradnji avtoceste v Pomurju, je povedal direktor muzeja Branko Kerman. Razstava daje vpogled v prazgodovinsko življenje območja, ki zajema obdobje šest tisoč let.