V DEM zavračajo očitke glede načrtovanih vetrnic v Rogatcu in Žetalah

Maribor, 20. marca - V družbi Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki načrtuje postavitev petih vetrnic na območju občin Rogatec in Žetale, so kot popolnoma neutemeljene zavrnili očitke neparlamentarne stranke Zeleni Slovenije glede projekta. Zagotovili so, da prostorsko umeščanje poteka pregledno in skladno z zakonodajo, odgovorno ravnanje z okoljem pa da je vodilo.