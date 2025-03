Pozeba prizadela celotno Primorsko, za končno oceno škode še prezgodaj

Nova Gorica/Brežice, 20. marca - Nizke nočne in jutranje temperature ta teden so prizadele sadjarje celotne Primorske. Prizadete so zgodnje cvetoče sadne vrste, kot so marelica, breskev, nektarina in kaki, na nekaterih legah tudi zgodnje sorte hrušk. Škoda je od 10- do 100-odstotna, je za STA pojasnil Vasja Juretič iz KGZ Nova Gorica. Prizadeto je tudi cvetoče drevje v Posavju.