Ob dnevu voda o pomenu povečanja odpornosti na poplave in plazove ter ohranjanja ledenikov

Ljubljana, 20. marca - V prihodnje moramo povečati odpornost na poplave in plazove, pri tem pa mora ključno vlogo igrati sistematično zbiranje podatkov, je bil eden od poudarkov Dneva voda 2025, ki sta ga ob svetovnem dnevu voda organizirala ministrstvo za naravne vire in Direkcija RS za vode. Sodelujoči so opozorili tudi na pomembnost ohranjanja ledenikov.