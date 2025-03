Helikopterji nujne medicinske pomoči v belo-modro-rumeni barvi

Ljubljana, 20. marca - Vlada je na današnji seji izdala dopolnjeno uredbe o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije, ki določa barvo in oznako helikopterjev nujne medicinske pomoči. Namenski helikopterji bodo belo-modro-rumene barve in označeni z znakom nujne medicinske pomoči Slovenije, so po seji sporočili iz urada vlade za komuniciranje.