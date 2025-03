DZ potrdil poseben zakon za javne službe s področja voda

Ljubljana, 20. marca - DZ je danes na izredni seji sprejel zakon o gospodarskih javnih službah s področja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, s katerim se to področje ureja bolj celovito in ločeno od drugih gospodarskih javnih služb. Z njim se uresničuje tudi ustavna pravica prebivalcev do pitne vode.