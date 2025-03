Vlada sprejela letošnji načrt Eko sklada

Ljubljana, 20. marca - Vlada je danes sprejela poslovni in finančni načrt Eko sklada za letos. Načrt predvideva obsežno financiranje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti, spodbujanje trajnostnih naložb in podporo pri prehodu v brezogljično družbo, so zapisali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.