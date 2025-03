Vlada prižgala zeleno luč kandidaturi za EP v namiznem tenisu v Ljubljani

Ljubljana, 20. marca - Ministrski zbor je na današnji seji Namiznoteniški zvezi Slovenije dal soglasje za vložitev kandidature za organizacijo in sofinanciranje Evropskega prvenstva za člane in članice, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport po današnji seji vlade. Celinsko prvenstvo bi bilo oktobra 2026 v Ljubljani.