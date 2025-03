Iran na prostost izpustil dva francoska državljana

Teheran/Pariz, 20. marca - Iran je na prostost izpustil dva francoska državljana. Eden od njiju je 34-letni Olivier Grondeau, ki je bil pridržan več kot dve leti in se je že vrnil v Francijo. Drugega, katerega identiteta še ni znana, so iranske oblasti po več mesecih izpustile iz hišnega pripora in mu dovolile vrnitev v domovino, so danes sporočili v Parizu.