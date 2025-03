Ob svetovnem dnevu ustnega zdravja poziv k sistemski ureditvi zobozdravstvenih storitev za starejše

Ljubljana, 20. marca - Ob današnjem svetovnem dnevu ustnega zdravja so na Zdravniški zbornici Slovenije v Centru starejših Črnuče pripravili delavnico ustne higiene za starostnike. Ob tem so poudarili nujnost večje dostopnosti do zobozdravstvene oskrbe ter pozvali k sistemski ureditvi področja za starostnike.