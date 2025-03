Japonci prvi z vstopnico za SP v nogometu

Jokohama, 20. marca - Japonska nogometna reprezentanca se je kot prva iz kvalifikacij uvrstila na svetovno prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile ZDA, Kanada in Mehika. Japonci so v skupini C glavnega dela azijskih kvalifikacij danes ugnali Bahrajn z 2:0 in si že tri kroge pred koncem zagotovili vstopnico za mundial.