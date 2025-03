Letošnji festival Pivo in cvetje v znamenju dveh obletnic

Laško, 20. marca - Med 11. in 13. julijem bo v Laškem vnovič potekal festival Pivo in cvetje, eden najbolj priljubljenih poletnih družabnih dogodkov v Sloveniji. Letošnji festival bo v znamenju dveh obletnic. Tokratno Pivo in cvetje bo tako 60. izvedba prireditve, obenem pa bo tudi vrhunec praznovanj ob 200-letnici Pivovarne Laško.